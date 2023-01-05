В этом году певец Сергей Лазарев в 2022 году продолжил строить свою карьеру в России и растить здесь детей Никиту и Анну. Артист создал и выступил с концертным шоу Я не боюсь, которое стало ..

В этом году певец Сергей Лазарев в 2022 году продолжил строить свою карьеру в России и растить здесь детей Никиту и Анну. Артист создал и выступил с концертным шоу "Я не боюсь", которое стало очень актуальным в условиях нынешних общемировых событий.Сергей Лазарев уверен, что россиянам необходимо переключаться и отвлекаться от тревожных новостей, обратить внимание на что-то расслабляющее и хорошее. Именно этим артист занимался весь год, трудясь на благо родины."Все это нужно, даже очень необходимо! Чтобы не сойти с ума! Чтобы, по крайней мере, на пару часов отвлечься от нескончаемого потока плохих новостей", – говорил Лазарев.Сергей Лазарев дал концерты 21 сентября в Минске и 24 сентября в Санкт-Петербурге, а также выступал на различных новогодних шоу в Москве в качестве певца и ведущего. Обращаясь ко всем читателям "Дни.ру", Сергей Лазарев выступил с видеообращением и поздравил всех с Новым годом."Всех читателей "Дни.ру" поздравляю с Новым годом. Здоровья, счастья, удачи, всего самого хорошего!" – отметил Лазарев.