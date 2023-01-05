Дочь Анастасии Заворотнюк веселиться за пределами России. Но, кажется, наслаждаться времяпрепровождением за границей как следует она не может.

Дочь Анастасии Заворотнюк веселиться за пределами России. Но, кажется, наслаждаться времяпрепровождением за границей как следует она не может.Прошло почти четыре года с того момента, как стало известно об онкологии Анастасии Заворотнюк. Артистка борется сглиобластомой по сей день, однако точно неизвестно, в каком состоянии она находится. Близкие не распространяются о здоровье актрисы. Лишь изредка ее дочь делает намеки.Однако сейчас 26-летняя наследница находится далеко от Анастасии. Заворотнюк оказалась брошена на попечение мужа и врачей. Анна же развлекается в Дубае, о чем в ежедневном формате рассказывает подписчикам в популярной социальной сети. Например, недавно девушка призналась, что просто влюблена в жизнь под жарким солнцем и пальмами.При этом Заворотнюк-младшая тоскует по родине. "Я скучаю по снежной зиме", – взвыла она. Мол, в этом есть нечто родное и особенное. Интернет-пользователи тут же посоветовали дочери знаменитой артистке "не мучиться" и возвращаться в Россию, где, кстати, только начинаются суровые морозы.Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, почему решила улететь из родной страны. По словам Анны, нужно успеть до конца. Что имела в виду наследница онкобольной артистки, "Дни.ру".