Лиса появилась около торгового комплекса «Тандем» во Владимире вечером 3 января.

Лиса появилась около торгового комплекса «Тандем» во Владимире вечером 3 января. Видеозапись с животным выложили в телеграм-канале «».Сотрудники организации накормили лису куриными костями. Близко подходить не стали, так как есть вероятность, что животное является переносчиком бешенства.Предполагается, что хищница решилась приблизиться к людям из-за голода. Сотрудники «Тандема» отметили, что эта лиса у них появляется регулярно и ведёт себя очень осторожно.