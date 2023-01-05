Избранница Александра Петрова рассказала, что с ней случилось во время отпуска.

Избранница Александра Петрова рассказала, что с ней случилось во время отпуска.Мальдивы – место притяжения для российских знаменитостей. Сейчас там отдыхают, например, народная артистка России Лариса Долина и балерина Анастасия Волочкова. На островах находится и возлюбленная 33-летнего Александра Петрова Стася Милославская. Девушка охотно делится в соцсетях снимками с отдыха.Так поклонники узнали, что во время отдыха 27-летняя избранница Петрова подверглась нападению. По словам актрисы, занимаясь дайвингом, она увидела крупную рыбу, которая неожиданно стала атаковать. Как выяснилось позже, Стася встретила синеперого балистода.К счастью, Милославская смогла увернуться от нападавшей на нее рыбы. Теперь актриса знает, чтосинеперый балистод опасен, особенно во время нереста. "Спасибо, что живая", – написала молодая кинодива, а также прикрепила несколько видеозаписей, сделанных под водой.Напомним, Александр Петров и Стася Милославская состоят в романтических отношениях почти четыре года. Пара познакомилась на съемках фильма "Стрельцов". В прошлом году в Сети стали судачить о возможной свадьбе двух сердец. Что же говорят сами влюбленные? Об этом "Дни.ру" ранее.