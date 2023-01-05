Посмотрев это забавное видео с животными, вы наверняка вспомните о том, что любовь и дружба – это самое важное в мире.

Посмотрев это забавное видео с животными, вы наверняка вспомните о том, что любовь и дружба – это самое важное в мире.В Сети набирает популярность видео с животными, которые, кажется, нередко остаются без внимания хозяина. Домашние питомцы – крупная собака и среднестатистический кот – устроили игрища в просторной комнате, пока человек снимал происходящее на смартфон. Кадры появились на ютуб-канале ViralHog.Собака, которая, очевидно, отличается умом и сообразительностью, нашла способ занять кота. Она, держа поводок в зубах, бегала из стороны в сторону, а в это время надоедливый муркин бегал следом. В какой-то момент собака навалилась на кота, чтобы, видимо, успокоить разыгравшегося друга.Видео с животными всего за 12 часов набрало почти семь тысяч просмотров. Интернет-пользователей поразила такая дружба кота и собаки. "Очень умная собака", "Это фантастика, когда два разных вида играют вместе", "Животные учат нас любви, состраданию, дружбе и благодарности", – прокомментировали зрители.