В Москве сразу после Нового года произошло страшное убийство журналистки.

В Москве сразу после Нового года произошло страшное убийство журналистки.В Москве жестоко убита известная журналистка и радиоведущая. Тело 34-летней Анны Азовской нашли в квартире на севере Москвы с 30 ножевыми ранениями. Азовская была учредителем и ведущей "Русское радио Вологда".В рамках расследования произошедшего полиция задержала подозреваемого. Следователи уже допросили мужчину. Видео представлено Следственным комитетом России в открытом доступе. На кадрах с допроса сожитель ведущей сидит в окровавленных джинсах.Возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении задержанного проводятся следственные действия. Следователи будут настаивать на аресте подозреваемого на период проведения следственных мероприятий. Пока имя мужчины не распространяется, но в некоторых региональных СМИ оно уже появилось.По информации портала Vologda-poisk.ru, подозреваемый может являться родственником трагически убитых в Вологодской области матери и ее дочери. По данным управления СК РФ по Вологде, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.