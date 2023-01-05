За первые три дня нового 2023 года во Владимирской области произошло 8 аварий, в которых пострадали 9 человек, сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области. Механические

За первые три дня нового 2023 года во Владимирской области произошло 8 аварий, в которых пострадали 9 человек, сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области. Механические повреждения получили более 55 автомобилей. 69 водителей сели пьяными за руль. В общей сложности сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1000 нарушений ПДД. А утром 4 января на трассе Р-132