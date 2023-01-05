А теперь к одному из главных событий дня. В Судогде сегодня торжественно открылся 22-ой...

А теперь к одному из главных событий дня. В Судогде сегодня торжественно открылся 22-ой Всероссийский турнир юных хоккеистов. На церемонию прибыл губернатор Александр Авдеев. Напомним, турнир посвящён памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина.Под овации трибун на лед выходят воспитанники детско-юношеской спортшколы "Судогодец". На местной ледовой арене настоящий аншлаг. 22-й всероссийский детский хоккейный турнир памяти олимпийца Александра Рагулина собрал 8 лучших команд из Владимирской, Тверской, Кемеровской, Ленинградской и других областей. На торжественной церемонии открытия в качестве почетного гостя присутствовал и глава региона Александр Авдеев. Владимирская область продолжит развивать хоккей и воспитывать новых чемпионов, подчеркнул губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Чем больше мы внимания привлекаем, чем более мы конкурентные условия создаем, чтобы проверить свои силы внутри области, но и с командами из других областей, тем выше профессионализм и мастерство наших тренеров и наших ребят, которые выбирают хоккей как основной вид спорта.Во Владимирской области хоккеем на регулярной основе занимаются около 5 тысяч человек, однако будущие звезды КХЛ воспитываются именно в "Судогодце", уверен врио главы администрации Судогодского района Валерий Сафонов. Сам же турнир давно стал стартовой площадкой для юных дарований.Валерий Сафонов, врио главы администрации Судогодского района:- Турнир является объединяющим моментом и как замечательные хоккейные традиции, и как память о великих спортсменах, и, конечно же, движущая сила для развития местного спорта.В первый же день турнира воспитанники "Судогодца" сыграли с ребятами из "Балтача" Республики Татарстан. Матч получился зрелищным и результативным. Юные хоккеисты из Судогды выполнили все тренерские установки. Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 17-4. Вот так на глазах тысяч болельщиков рождается новая спортивная история.Такие победы не только украшают турнир, радуя поклонников этого вида спорта, но и еще больше повышают престиж Владимирского хоккейной школы. Ключ к победе всегда в грамотной подготовке, говорит директор спортшколы "Судогодец" Владимир Арсентьев.Владимир Арсентьев, директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- На протяжении многих лет наша цель всегда была попасть в финальную четверку участия, для того чтобы попасть, ребята с большим трудом тренировались на открытых полях, старались попасть, тренировались с раннего лета и до зимы.В этом году победителя "Золотой шайбы" определят 10 января, тогда же пройдёт торжественное закрытие турнира.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”