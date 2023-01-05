А теперь к одному из главных событий дня. В Судогде сегодня торжественно открылся 22-ой...
А теперь к одному из главных событий дня. В Судогде сегодня торжественно открылся 22-ой Всероссийский турнир юных хоккеистов. На церемонию прибыл губернатор Александр Авдеев. Напомним, турнир посвящён памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина.
Под овации трибун на лед выходят воспитанники детско-юношеской спортшколы "Судогодец". На местной ледовой арене настоящий аншлаг. 22-й всероссийский детский хоккейный турнир памяти олимпийца Александра Рагулина собрал 8 лучших команд из Владимирской, Тверской, Кемеровской, Ленинградской и других областей. На торжественной церемонии открытия в качестве почетного гостя присутствовал и глава региона Александр Авдеев. Владимирская область продолжит развивать хоккей и воспитывать новых чемпионов, подчеркнул губернатор.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Чем больше мы внимания привлекаем, чем более мы конкурентные условия создаем, чтобы проверить свои силы внутри области, но и с командами из других областей, тем выше профессионализм и мастерство наших тренеров и наших ребят, которые выбирают хоккей как основной вид спорта.
Во Владимирской области хоккеем на регулярной основе занимаются около 5 тысяч человек, однако будущие звезды КХЛ воспитываются именно в "Судогодце", уверен врио главы администрации Судогодского района Валерий Сафонов. Сам же турнир давно стал стартовой площадкой для юных дарований.
Валерий Сафонов, врио главы администрации Судогодского района:
- Турнир является объединяющим моментом и как замечательные хоккейные традиции, и как память о великих спортсменах, и, конечно же, движущая сила для развития местного спорта.
В первый же день турнира воспитанники "Судогодца" сыграли с ребятами из "Балтача" Республики Татарстан. Матч получился зрелищным и результативным. Юные хоккеисты из Судогды выполнили все тренерские установки. Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 17-4. Вот так на глазах тысяч болельщиков рождается новая спортивная история.
Такие победы не только украшают турнир, радуя поклонников этого вида спорта, но и еще больше повышают престиж Владимирского хоккейной школы. Ключ к победе всегда в грамотной подготовке, говорит директор спортшколы "Судогодец" Владимир Арсентьев.
Владимир Арсентьев, директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец":
- На протяжении многих лет наша цель всегда была попасть в финальную четверку участия, для того чтобы попасть, ребята с большим трудом тренировались на открытых полях, старались попасть, тренировались с раннего лета и до зимы.
В этом году победителя "Золотой шайбы" определят 10 января, тогда же пройдёт торжественное закрытие турнира.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”