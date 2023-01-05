Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорожные хроники
Аварии, дрифт, хулиган с гаечным...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дорожные хроники
Аварии, дрифт, хулиган с гаечным ключом. Дорожные хроники региона в первые дни Нового года.
- Пропала собака...
Для одних праздники и веселье, для других - сильнейший стресс. Почему в новогодние каникулы количество объявлений о пропаже домашних любимцев увеличивается?
- Шайбу, шайбу!
И кому достанется "Золотая шайба" в этом году? В Судогде открылся 22-ой Рагулинский турнир юных хоккеистов.