Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Дорожные хроники Аварии, дрифт, хулиган...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Дорожные хроникиАварии, дрифт, хулиган с гаечным ключом. Дорожные хроники региона в первые дни Нового года.- Пропала собака...Для одних праздники и веселье, для других - сильнейший стресс. Почему в новогодние каникулы количество объявлений о пропаже домашних любимцев увеличивается?- Ледовое противостояниеИ "красивых матчей будет сыграно немало"! В Судогде открылся 22-ой Рагулинский турнир для юных хоккеистов со всей России.