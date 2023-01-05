Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Дорожные хроники
Аварии, дрифт, хулиган...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Дорожные хроники
Аварии, дрифт, хулиган с гаечным ключом. Дорожные хроники региона в первые дни Нового года.
- Пропала собака...
Для одних праздники и веселье, для других - сильнейший стресс. Почему в новогодние каникулы количество объявлений о пропаже домашних любимцев увеличивается?
- Ледовое противостояние
И "красивых матчей будет сыграно немало"! В Судогде открылся 22-ой Рагулинский турнир для юных хоккеистов со всей России.