Во Владимир на новогодние каникулы прибыли туристы со всей страны Во Владимире - туристический...

Во Владимир на новогодние каникулы прибыли туристы со всей страныВо Владимире - туристический бум. В столице региона - наплыв гостей из разных регионов страны. Владимир и Суздаль - в числе самых популярных маршрутов в новогодние каникулы. Сыграл роль и общий фактор - за последний год интерес к внутреннему туризму в России возрос многократно.Уникальные образцы белокаменной архитектуры древней Руси, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, неповторимая атмосфера и дух столицы русского северо-востока - то, за чем едут в 33-ий регион. Большие экскурсионные группы, множество индивидуальных туристов - обычная картина для исторического центра.Но вот готов ли Владимир к такому наплыву гостей? Сами владимирцы уверены: новогодние каникулы вновь напомнили об острейшей проблеме. Дефиците парковок во Владимире. Не продумана эта система и в самом историческом ядре. Возле белокаменных с памятников - десятки "прижатых" друг к другу авто. А это совсем удручающая картина. Свои машины туристы ставят едва ли не вплотную к Дмитриевскому собору. А между тем, это охранная зона шедевра белокаменного зодчества 12-ого столетия. Никаких предупреждающих табличек, оградительных цепей нет и в помине, сетуют сами владимирцы.Ещё одной проблемой стал гололёд. Парк Липки в праздники стал одной из самых проторенных "туристических троп". Вот только сейчас парк напоминает один большой каток, говорят люди.