Во Владимире Дед Мороз побывал в гостях у лесных обитателей парка «Дружба» Как рассказала...

Во Владимире Дед Мороз побывал в гостях у лесных обитателей парка «Дружба»Как рассказала пресс-служба правительства Владимирской области, подарки достались всем.Если вы хотите помочь птицам в холода, будьте внимательны. Сообщество «Береги природу. Владимирская область» напоминает, чем можно угостить пернатых.Можно:сырые семечки или орехи, овес, сушеные калина, рябина, несоленое сырое сало; нежирный творог, измельченное вареное яйцоНельзя:остатки со стола, снеки, соленое, жареное, копченое, свежий хлеб, бананы, цитрусовые.Можно давать любые орехи, кроме миндаля. Птиц категорически нельзя кормить ни плесневелым хлебом, ни другими испорченными продуктами, отмечают орнитологи. Организм у птиц слабый и более отзывчивый к пище плохого качества, поэтому испорченная еда может убить пернатых.Фото: ВКонтакте "Береги природу Владимир"