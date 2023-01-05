Во Владимире Дед Мороз побывал в гостях у лесных обитателей парка «Дружба»
Как рассказала...
Во Владимире Дед Мороз побывал в гостях у лесных обитателей парка «Дружба»
Как рассказала пресс-служба правительства Владимирской области, подарки достались всем.
Если вы хотите помочь птицам в холода, будьте внимательны. Сообщество «Береги природу. Владимирская область» напоминает, чем можно угостить пернатых.
Можно:
сырые семечки или орехи, овес, сушеные калина, рябина, несоленое сырое сало; нежирный творог, измельченное вареное яйцо
Нельзя:
остатки со стола, снеки, соленое, жареное, копченое, свежий хлеб, бананы, цитрусовые.
Можно давать любые орехи, кроме миндаля. Птиц категорически нельзя кормить ни плесневелым хлебом, ни другими испорченными продуктами, отмечают орнитологи. Организм у птиц слабый и более отзывчивый к пище плохого качества, поэтому испорченная еда может убить пернатых.
Фото: ВКонтакте "Береги природу Владимир"