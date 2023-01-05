Из-за пожара во Владимире было эвакуировано 26 человек, включая 6 детей. Сегодня, 5 января, в...

Из-за пожара во Владимире было эвакуировано 26 человек, включая 6 детей.Сегодня, 5 января, в 16-17, в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире.Прибывшие на улицу Верхняя Дуброва, д.29, пожарные увидели черный дым из окна 7-го этажа.Пожар в квартире был оперативно потушен на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 26 человек, из них 6 детей.На пожар привлекались 7 единиц техники, 28 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владмирской области. Причины возгорания устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/