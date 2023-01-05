Во Владимире оштрафовали шестерых водителей, дрифтовавших на «Жигулях» По данным УГИБДД УМВД...

Во Владимире оштрафовали шестерых водителей, дрифтовавших на «Жигулях»По данным УГИБДД УМВД России по Владимирской области за первые три дня нового 2023 года во Владимирской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были травмированы 9 человек, механические повреждения получили более 55 транспортных средств. Задокументированы факты управления транспортом в нетрезвом состоянии 69 водителями.В общей сложности сотрудниками Госавтоинспекции региона за данный период выявлено более тысячи нарушений ПДД РФ.Водителям напоминают, что в сложных дорожных условиях важно не совершать резких маневров, учитывать удлиненный тормозной путь и выбирать более низкую скорость. Пешеходам также лучше проявить осторожность при переходе дорог, особенно в темное время суток.Риск совершения ДТП увеличивается, когда водитель умышленно создает аварийные ситуации на проезжей части. Например, управляя транспортным средством в так называемом «режиме дрифта».Так, 3 января в городе Владимире сотрудниками Госавтоинспекции была выявлена группа молодых людей, которые на автомобилях «ВАЗ» использовали элементы опасного вождения. На шестерых водителей составлены протоколы, с каждым проведена беседа об опасности такого вождения не только для самих водителей, но и для других участников движения.Фото: https://www.pxfuel.com/