Во Владимире прокуратура восстановила права детей на собственность Прокуратура города Владимира...

Во Владимире прокуратура восстановила права детей на собственностьПрокуратура города Владимира проверила законность распоряжения средствами материнского капитала.В 2015 году отец двоих несовершеннолетних детей решил направить средства материнского капитала на реконструкцию жилого дома. В связи с этим было оформлено нотариально удостоверенное обязательство о переводе дома в общую собственность его самого, его супруги и детей в течение 6 месяцев после регистрации.Вместе с тем после завершения реконструкции жилого дома помещение не оформлено в собственность несовершеннолетних детей в соответствии с данным обязательством.Прокурором города в Ленинский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление с требованием обязать отца несовершеннолетних получить кадастровый паспорт на реконструированный объект, а также выделить и оформить в собственность доли жилого дома, реконструированного с использованием средств материнского капитала.Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.Фото: https://www.pxfuel.com/