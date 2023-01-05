Во Владимире прокуратура восстановила права детей на собственность
Прокуратура города Владимира...
Во Владимире прокуратура восстановила права детей на собственность
Прокуратура города Владимира проверила законность распоряжения средствами материнского капитала.
В 2015 году отец двоих несовершеннолетних детей решил направить средства материнского капитала на реконструкцию жилого дома. В связи с этим было оформлено нотариально удостоверенное обязательство о переводе дома в общую собственность его самого, его супруги и детей в течение 6 месяцев после регистрации.
Вместе с тем после завершения реконструкции жилого дома помещение не оформлено в собственность несовершеннолетних детей в соответствии с данным обязательством.
Прокурором города в Ленинский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление с требованием обязать отца несовершеннолетних получить кадастровый паспорт на реконструированный объект, а также выделить и оформить в собственность доли жилого дома, реконструированного с использованием средств материнского капитала.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.
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