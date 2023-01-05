В Загородном парке сегодня, 5 января, пройдёт Самовар-пати. Об этом сообщила пресс-служба...

В Загородном парке сегодня, 5 января, пройдёт "Самовар-пати". Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Праздник посвящен одному из самых древних предметов быта русского народа - самовару. Принять участие смогут все желающие.Мероприятие начнется в 12.00.На главной площадке праздника пройдут игры с чайными частушками и песнями о самоваре, необычные русские забавы, хороводы и тематические конкурсы.Фото пресс-службы правительства Владимирской области