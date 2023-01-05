Во Владимирской области 130 старшеклассников из разных городов отдыхали и творили на зимней смене...

Во Владимирской области 130 старшеклассников из разных городов отдыхали и творили на зимней смене лагеря "Искатель"О чем с теплотой в сердце вспоминают творческие старшеклассники Владимирской области? О зимней смене "Искатель". 6 дней зимне-сказочного творчества прошли на базе лагеря "Олимп" Собинского района.- "Улыбка сделает день, лови счастливый и волшебный каждый миг. Проснись и пой, с тобой "Искатель" и "Родник"Зимняя сказка не во сне, а наяву. Лагерь "Олимп" превратился в кузницу творческих и философских дел. Участники смены - 130 школьников 14-17 лет из разных городов страны: от Владимира до Омска. Все они собрались, чтобы освоить уникальные знания. Впрочем, ими щедро делились и сами. Ребята со всей страны присылали идеи своих мастер-классов. А помогали им комиссары педагогического отряда "Родник".Екатерина Тарасова, участница смены, г. Петушки:- Мы абстрагируемся от того, что было с нами раньше, и начинаем будто бы новую жизнь. Наверное, "Искатель" ещё помогает выбрать правильный путь, по которому мы идем по жизни, ищем новых друзей, находим их, находим новые увлечения, новые мысли.Смех, песни, танцы - салют! Помимо мастер-классов "Искатели" готовились к самой волшебной ночи года, подбирали наряды, музыку и выступления на "Голубой огонек". Воспоминания о нём никогда не уйдут в туман будней, говорят участники.Арина Зозуля, участница смены, г. Владимир:- Зима больше для уюта, для комфорта, для такой камерности, а летняя - это такой полноценный лагерь-лагерь. Я люблю, когда мы создаем тут какую-то особую атмосферу.Смены "Родника" сохраняют и передают традиции детского творчества уже 55 лет. Попасть туда можно после регистрации на сайте хочувискатель.рф. А пока, как минимум, по всей области ещё долго будут обсуждаться творческие итоги этой новогодней смены и звучать свежесочиненные "искательские" песни.Любовь Клюквина, “Вести-Владимир”