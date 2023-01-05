Во Владимирской области 130 старшеклассников из разных городов отдыхали и творили на зимней смене...
Во Владимирской области 130 старшеклассников из разных городов отдыхали и творили на зимней смене лагеря "Искатель"
О чем с теплотой в сердце вспоминают творческие старшеклассники Владимирской области? О зимней смене "Искатель". 6 дней зимне-сказочного творчества прошли на базе лагеря "Олимп" Собинского района.
- "Улыбка сделает день, лови счастливый и волшебный каждый миг. Проснись и пой, с тобой "Искатель" и "Родник"
Зимняя сказка не во сне, а наяву. Лагерь "Олимп" превратился в кузницу творческих и философских дел. Участники смены - 130 школьников 14-17 лет из разных городов страны: от Владимира до Омска. Все они собрались, чтобы освоить уникальные знания. Впрочем, ими щедро делились и сами. Ребята со всей страны присылали идеи своих мастер-классов. А помогали им комиссары педагогического отряда "Родник".
Екатерина Тарасова, участница смены, г. Петушки:
- Мы абстрагируемся от того, что было с нами раньше, и начинаем будто бы новую жизнь. Наверное, "Искатель" ещё помогает выбрать правильный путь, по которому мы идем по жизни, ищем новых друзей, находим их, находим новые увлечения, новые мысли.
Смех, песни, танцы - салют! Помимо мастер-классов "Искатели" готовились к самой волшебной ночи года, подбирали наряды, музыку и выступления на "Голубой огонек". Воспоминания о нём никогда не уйдут в туман будней, говорят участники.
Арина Зозуля, участница смены, г. Владимир:
- Зима больше для уюта, для комфорта, для такой камерности, а летняя - это такой полноценный лагерь-лагерь. Я люблю, когда мы создаем тут какую-то особую атмосферу.
Смены "Родника" сохраняют и передают традиции детского творчества уже 55 лет. Попасть туда можно после регистрации на сайте хочувискатель.рф. А пока, как минимум, по всей области ещё долго будут обсуждаться творческие итоги этой новогодней смены и звучать свежесочиненные "искательские" песни.
Любовь Клюквина, “Вести-Владимир”