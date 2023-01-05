Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах ЦФО, в том числе и во Владимирской области

Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах ЦФО, в том числе и во Владимирской области, - сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России. Это связано с приближением аномальных морозов.Предупреждение будет действовать с 6 до 10 января. В эти дни столбики термометров местами опустятся до минус 34 градусов ночью и до минус 28 градусов днём.Во Владимирскую область придут самые сильные морозы с начала 21-го столетия. В целом по ЦФО температура установится на 9-17 градусов ниже климатической нормы.