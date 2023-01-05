Во Владимирской области оштрафовали руководителей восьми ТСЖ за плохую уборку дворов от снега и...

Во Владимирской области оштрафовали руководителей восьми ТСЖ за плохую уборку дворов от снега и льдаВ Гусь-Хрустальном прокуратура проверила уборку придомовых территорий от снега.Так, ТСЖ № 28, управляющее многоквартирным домом № 46 по ул. Интернациональная в Гусь-Хрустальном, обязано очищать территорию от снега и наледи.Но тротуар дома на всю ширину должным образом не был очищен, как показала проверка.На председателя правления ТСЖ возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.Аналогичные нарушения выявлены при проверке еще 7 ТСЖ, виновные также оштрафованы.В настоящее время нарушения устранены. Прокуратура продолжает отслеживать ситуацию на этом направлении, сообщает пресс-служба ведомства.Фото из архива ГТРК "Владимир"