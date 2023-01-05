За 2022 год благодаря прокуратуре восстановлены права более 800 участников долевого строительства,...

За 2022 год благодаря прокуратуре восстановлены права более 800 участников долевого строительства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.За год прокуратуре удалось добиться окончания строительства 9 проблемных и потенциально проблемных объектов на территории области. Введены в эксплуатацию дома в поселка Боголюбово, по улицам Всесвятской, Добросельской, Мира, 1-й Пионерской, Веризинской, Центральной (мкр.Коммунар), Быковскому проезду города Владимира.Мерами прокурорского реагирования восстановлены права более 800 пострадавших дольщиков.Люди получили положенное денежное вознаграждение либо свое жилье.Работа на данном направлении будет продолжена в наступившем году.