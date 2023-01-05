В эти дни и до конца новогодних праздников ГИБДД по всей России будет проводить массовую проверку...

В эти дни и до конца новогодних праздников ГИБДД по всей России будет проводить массовую проверку водителей. А поводом для лишения прав может стать даже открытое в машине окно.ГИБДД обещает самый строгий контроль за нарушениями. Наряды ДПС будут размещаться недалеко от торговых центров и в местах, где люди собираются на отдых, а также там, где обычно случается большое количество серьезных аварий.Главной мишенью в ходе новых рейдов для дорожных полицейских станут пьяные водители. При этом подозрения могут вызвать опущенные стекла в машине.ГАИ ГИБДД по Владимирской области уже с 1 января проводят проверки на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На 5 января зафиксирован 51 человек в состоянии алкогольного опьянения, 21 водитель отказался от обследования и 11 жителей региона повторно привлекли к ответственности за нахождение за рулем в пьяном виде.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos