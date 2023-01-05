Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме и не дали огню перекинуться на соседние...

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме и не дали огню перекинуться на соседние строения в городе Гусь-Хрустальном на улице Совхозная.О происшествии стало известно в 14-47 сегодня, 5 января. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли и внутренней отделки дома по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 60 кв. м.Площадь пожара составила 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Фото: https://33.mchs.gov.ru/