Во Владимирской области в новогодние праздники часто теряются домашние собаки Пропала собака....

Во Владимирской области в новогодние праздники часто теряются домашние собакиПропала собака. Количество таких объявлений, в том числе в социальных сетях, удваивается с наступлением праздников. И новогодние - самая опасная пора для питомцев, которые пугаются залпов салютов и срываются с поводка. Причем убегают не только маленькие, но и крупные собаки. Репортаж Анастасии Сахаровой.Шорох, русская борзая, сбежал аккурат в Новый год под грохот праздничных огней. У четверых дочек супругов Гусенковых, пропал любимый друг.Алёна Гусенкова-Лебедева, хозяйка Шороха:- Мы пришли с прогулки кормиться. Супруг уже с мисками стоял.. И собака убежала. У нас частный дом... И собака, видимо, как-то через забор перебежала.Пёс доверчивый и добрый, рассказывает хозяйка Алёна. Его могли забрать. Но надежды Гусенковы не теряют. Объявления в соцсетях, на остановках. Уже несколько дней семья прочесывает деревню Оборино вдоль и поперёк. Такая же беда - в семье Пермяковых. По американской Аките Элис скучает маленькая Маша.Маша Пермякова, хозяйка Элис:- Я с ней играла.. Она когда лежит, я ее глажу по животу, она вся разваливается.Элис тоже пропала 31 декабря. Гуляя с собакой, муж Марины Пермяковой выронил поводок...Марина Пермякова, хозяйка Элис:- Она побежала так, что он за ней километр бежал. А потом на распутье просто потерял ее след. И потом ее, в принципе, вообще никто нигде не видел.А любимец Олеси Красиковой - хаски Тайга, исчез еще 2 мая. На собаке была табличка с адресом. Поэтому Олеся не сомневается: хаски забрали в другую семью. Но до сих пор надеется ее увидеть.Олеся Красикова, хозяйка Тайги:- Очень любим и ждем дома. Пока мы ее ищем, уже с Сергиева-Посада привезли другую, похожую. По фотографиям мы думали, что это она. Оказалось, не она. Но та собака давно скиталась, нам ее стало очень жалко.Ежегодно в новогодние праздники соцсети наводняют сообщения о пропаже четвероногих домашних друзей. Собаки ведут себя непредсказуемо: их могут испугать салюты, толпы людей, громкая музыка. И специалисты-кинологи в особо "громкие" дни рекомендуют хозяевам ОСОБЕННО следить за своими подопечными. А владельцы потеряшек просят жителей региона обращать внимание на собак на улице. Возможно, именно этого пса очень ждут дома.Анастасия Сахарова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”