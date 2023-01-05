Во Владимирской области «вирусное» видео «коровы на льду» может привлечь внимание...

Во Владимирской области «вирусное» видео «коровы на льду» может привлечь внимание правоохранительных органовИстория с падающими на льду коровами будет проверена юрьев-польской прокуратурой.Как мы уже рассказывали, 3 января в соцсетях было опубликовано видео с идущими по обледеневшей дороге коровами. Дело происходит в селе Небылое Юрьев-Польского района. Животные падают, пытаются ползком добраться до обочины. Некоторые, по итогу, так и остаются лежать на дороге.Редакция ГТРК «Владимир» обратилась за комментарием к ветеринару, который отметил, что у коров, кроме возможных трещин и переломов, может возникнуть серьезное заболевание мастит от ударов об лёд.В комментариях местные жители объясняют, что коровы сами открывают задвижку на дверях фермы и выходят, а скотников не хватает, чтобы за ними следить. Халатность руководства не отрицают.Как говорят очевидцы, коровы сбегают не первый раз... Ждём реакции правоохранительных органов и зоозащитников.Фото: скрин из видео ВК "Подслушано во Владимире"