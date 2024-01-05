Валерий Меладзе срочно вернулся в Москву, чтобы быть рядом с отцом.

Валерий Меладзе срочно вернулся в Москву, чтобы быть рядом с отцом.Валерий Меладзе – один из самых популярных артистов на территории С. В последние годы он активно гастролирует по всему миру. Поклонники всегда с нетерпением ждут его выступлений в каждом городе. Исполнитель хитов "Тропикана-женщина" и "Самба белого мотылька" покоряет слушателей разных возрастов и собирает полные залы. Сейчас у Валерия в самом разгаре гастрольный тур.Но все ближайшие концерты Меладзе в январе были внезапно отменены. Это связано с личными обстоятельствами в жизни артиста. Певец принял решение быть с семьей в сложный момент и отложить все выступления.Появилась информация, что 90-летний отец братьев Меладзе Шота находится в реанимации без сознания. После Нового года он попал в больницу в тяжелом состоянии. Ухудшение его здоровья – это последствия перенесенного коронавируса. В таком взрослом возрасте коронавирус часто не проходит бесследно.Валерий Меладзе экстренно вылетел в Москву, когда узнал о самочувствии отца. Сейчас артист постоянно находится рядом с отцом и своей семьей и поддерживает их.Дополнительной информации об отмененных концертах артиста пока нет.