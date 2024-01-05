22 жителя Владимирской области обратились за медицинской помощью с обморожением и...

22 жителя Владимирской области обратились за медицинской помощью с обморожением и переохлаждениемДвадцать два жителя области обратились за медицинской помощью с обморожением и переохлаждением. Двое из них - несовершеннолетние из Владимира и Вязников.Данные за последние пять дней приводит региональный минздрав. Одиннадцать человек находятся в стационарах. Чаще всего владимирцы жалуются на обморожение рук и ног. У одного пациента сильно пострадали уши.Морозы, по сообщению синоптиков, не оставят наш регион до конца новогодних каникул. Медики рекомендуют одеваться по погоде и все же избегать долгих прогулок.