Аномальные морозы отступают: во Владимирской области ожидается небольшое потепление в дневные...
Аномальные морозы отступают: во Владимирской области ожидается небольшое потепление в дневные часы
По прогнозам синоптиков, завтра 6 января 2024 года в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег.
Температура воздуха днем до -19°C. Ночью столбик термометра опустится до -28°C.
Ветер восточный, 1м/с.
Атмосферное давление 746 - 748 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Наши предки говорили: большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля - к хлебородию. Также прапрапрадеды замечали: если снег растаял или неплотно покрыл землю - к урожаю на гречу. Существовала в народе и такая погодная примета: в ночь на Рождество небо звездное - к урожаю гороха.
Фото: freepik.com