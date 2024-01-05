Аномальные морозы отступают: во Владимирской области ожидается небольшое потепление в дневные...

Аномальные морозы отступают: во Владимирской области ожидается небольшое потепление в дневные часыПо прогнозам синоптиков, завтра 6 января 2024 года в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег.Температура воздуха днем до -19°C. Ночью столбик термометра опустится до -28°C.Ветер восточный, 1м/с.Атмосферное давление 746 - 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки говорили: большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля - к хлебородию. Также прапрапрадеды замечали: если снег растаял или неплотно покрыл землю - к урожаю на гречу. Существовала в народе и такая погодная примета: в ночь на Рождество небо звездное - к урожаю гороха.Фото: freepik.com