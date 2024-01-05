После новогодних праздников жители Владимира начали в разы чаще жаловаться на заваленные пакетами с мусором дворы. Власти обсуждали проблему на недавнем оперативном совещании, на котором

После новогодних праздников жители Владимира начали в разы чаще жаловаться на заваленные пакетами с мусором дворы. Власти обсуждали проблему на недавнем оперативном совещании, на котором Губернатор области Александр Авдеев заявил: «Мы согласны принять «отставку» и искать нового регоператора». Так уйдет ли компания с рынка? «Шестой канал» поговорил об этом с гендиректором ООО «Биотехнологии» Альбертом Скворцовым.