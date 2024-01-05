Певица Бритни Спирс сделала громкое заявление и настроена решительно.

Певица Бритни Спирс сделала громкое заявление и настроена решительно.Карьера Бритни Спирс началась почти 25 лет назад, и за это время звездная блондинка исполнила множество всемирно известных хитов. Ее песни слушают миллионы людей по всему миру. А частые скандалы, разборки с отцом, свадьбы и разводы и странные выходки Бритни только подогревают интерес к ее персоне.Недавно звезда вольно или невольно заставила поклонников снова обсуждать ее – она заявила, что не будет продолжать музыкальную карьеру.Одновременно с этим появилось множество слухов о том, что исполнительница хита Baby one more time в поиске специалистов для создания своего нового альбома. Такое противоречие смутило поклонников певицы. Но она заявила, что информация про запись новых песен – это ложь."Некоторые продолжают говорить, что я обращаюсь к разным людям для записи нового альбома! Но я никогда не вернусь в музыкальную индустрию", – цитирует Бритни .Однако продюсеры артистки не воспринимают ее слова слишком серьезно. Они все же собираются подготовить для Бритни Спирс альбом в надежде, что он ее заинтересует. Возможно, певица передумает, услышав новые песни, и еще будет радовать поклонников своим творчеством.