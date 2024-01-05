Центр Владимира был объят пожаром Рано утром 5 января 2024 года произошел пожар в многоквартирном...

Центр Владимира был объят пожаромРано утром 5 января 2024 года произошел пожар в многоквартирном жилом доме в центре города Владимира на улице Музейная. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 15 кв. м.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области