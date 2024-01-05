Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.Зубной камень: откуда беретсяВ норме у всех людей образовывается зубной налет. И мы с детства знаем,как от него избавляться. А вот зубной камень – это результат формирования иминерализации мягкого налета на поверхности зубов и корней, а в некоторыхслучаях – даже на слизистой полости рта. Отвердение происходит из-за некачественной,нерегулярной гигиены и отсутствия в меню жесткой пищи.Действительно, когда мы употребляем лишь мягкую еду в виде каши, пюре или перемолотого мяса, то однозначно не способствуем жевательной функции и, соответственно, очистительная способность полости рта также страдает.Как формируетсязубной камень?Появление и отвердевание налета не происходит за один день. Дляформирования зубного камня понадобится не менее недели, а выраженные твердыезубные отложения образовываются через месяц. Люди, которые плохо чистят зубы,имеют все шансы получить его даже после профессиональной гигиены – причем черезкороткий промежуток времени.Зубной камень включает кальцифицированные, минерализованные участкиуплотненного налета. Также там есть ферменты слюны и микроорганизмы, которыеостались на поверхности и выделяли определенную группу токсинов, в результатечего сформировали так называемую биопленку (гликокаликс). Так на зубе появляется липкая поверхность, к которой все прилипает ещебольше, а внутри находятся целыеколонии микроорганизмов. Более того, все они еще и находятся в минерализованном составе, поскольку слюна вместе с продуктамижизнедеятельности выделяет также ферменты и минералы, необходимые не только дляпитания полости рта, но также для ее защиты.В результате с течением времени происходит наполнение и импрегнация минеральныхкомпонентов, а бактерии и остатки продуктов питания еще больше усугубляютситуацию. Отложенияотвердевают, образуя зубной камень.Фото: Erik Reis – IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.comСпособы избавленияВыраженные твердые зубные отложения удаляются во время профессиональнойгигиены с использованием либо ультразвуковых аппаратов, либо аппаратов по типу кюретыГрейси, Вектора (если речь идет про поддесневой тип налета). Зубной каменьможет очищаться и самопроизвольно – при качественной чистке зубов, когда человекпроизводит достаточное количество повторяющихся движений, чтобы стабилизироватьрезультат и не позволять уплотняться налету.Использование флоссов редко помогает избавиться от фрагментов твердыхзубных отложений, обычно нужна более серьезная обработка по типу ультразвука.Из оптимальных решений для очистки и сбивания только формирующегося налета стоитотметить звуковые щетки. Перед использованием важно получить консультацию стоматолога, чтобы научитьсяиспользовать их правильно.Зубной налет – настоящая проблема,которая может привести к серьезным последствиям для здоровья полости рта. Hе запускайте ситуацию, регулярнопроходите процедуру профессиональной гигиены у стоматолога – и ваша улыбкавсегда будет сияющией!