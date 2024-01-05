Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.
Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.
Зубной камень: откуда берется
В норме у всех людей образовывается зубной налет. И мы с детства знаем,
как от него избавляться. А вот зубной камень – это результат формирования и
минерализации мягкого налета на поверхности зубов и корней, а в некоторых
случаях – даже на слизистой полости рта. Отвердение происходит из-за некачественной,
нерегулярной гигиены и отсутствия в меню жесткой пищи.
Действительно, когда мы употребляем лишь мягкую еду в виде каши, пюре или перемолотого мяса, то однозначно не способствуем жевательной функции и, соответственно, очистительная способность полости рта также страдает.
Как формируется
зубной камень?
Появление и отвердевание налета не происходит за один день. Для
формирования зубного камня понадобится не менее недели, а выраженные твердые
зубные отложения образовываются через месяц. Люди, которые плохо чистят зубы,
имеют все шансы получить его даже после профессиональной гигиены – причем через
короткий промежуток времени.
Зубной камень включает кальцифицированные, минерализованные участки
уплотненного налета. Также там есть ферменты слюны и микроорганизмы, которые
остались на поверхности и выделяли определенную группу токсинов, в результате
чего сформировали так называемую биопленку (гликокаликс). Так на зубе появляется липкая поверхность, к которой все прилипает еще
больше, а внутри находятся целые
колонии микроорганизмов. Более того, все они еще и находятся в минерализованном составе, поскольку слюна вместе с продуктами
жизнедеятельности выделяет также ферменты и минералы, необходимые не только для
питания полости рта, но также для ее защиты.
В результате с течением времени происходит наполнение и импрегнация минеральных
компонентов, а бактерии и остатки продуктов питания еще больше усугубляют
ситуацию. Отложения
отвердевают, образуя зубной камень.
Фото: Erik Reis – IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.com
Способы избавления
Выраженные твердые зубные отложения удаляются во время профессиональной
гигиены с использованием либо ультразвуковых аппаратов, либо аппаратов по типу кюреты
Грейси, Вектора (если речь идет про поддесневой тип налета). Зубной камень
может очищаться и самопроизвольно – при качественной чистке зубов, когда человек
производит достаточное количество повторяющихся движений, чтобы стабилизировать
результат и не позволять уплотняться налету.
Использование флоссов редко помогает избавиться от фрагментов твердых
зубных отложений, обычно нужна более серьезная обработка по типу ультразвука.
Из оптимальных решений для очистки и сбивания только формирующегося налета стоит
отметить звуковые щетки. Перед использованием важно получить консультацию стоматолога, чтобы научиться
использовать их правильно.
Зубной налет – настоящая проблема,
которая может привести к серьезным последствиям для здоровья полости рта. Hе запускайте ситуацию, регулярно
проходите процедуру профессиональной гигиены у стоматолога – и ваша улыбка
всегда будет сияющией!