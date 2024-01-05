Актриса Дарья Сагалова считает, что теперь у них с персонажем сериала много общего.

Актриса Дарья Сагалова считает, что теперь у них с персонажем сериала много общего.Сериал "Счастливы вместе" был одним из самых успешных проектов на ТНТ. История непутевой семьи Гены и Даши и их детей Светы и Ромы веселила россиян на протяжении нескольких лет. И вот, спустя 20 лет сериал перезапустили, и на экраны вернулись полюбившиеся герои, только уже повзрослевшие. Актриса Дарья Сагалова рассказала журналу "Тайны звезд" о том, как изменилась ее героиня Светка за прошедшие годы.По мнению актрисы, сейчас ее персонаж намного серьезнее относится к жизни. Если раньше Света Букина была ветреной и легкомысленной, то теперь она стала спокойной и осознанной.Сагалова уверена, что главная причина изменений героини – появление ребенка. Теперь Светка Букина стала мамой дочки.Дарья Сагалова. Фото: Alexander Keltik/globallookpress.com"Светка стала больше похожа на Дашу Сагалову. Она повзрослела, стала меньше суетиться, стала мамой — у нее прибавилось ответственности", – отмечает актриса.Но при этом в глубине души она осталась все той же позитивной и легкомысленной девушкой, которая любит нравиться мужчинам.Сама Дарья Сагалова придерживается традиционных ценностей в семье. Она вышла замуж еще во время съемок ситкома "Счастливы вместе" и сейчас воспитывает с мужем троих детей. Она призналась, что благодарна своему персонажу из сериала. Светка научила ее меньше тревожиться и позитивнее относиться к событиям в жизни.