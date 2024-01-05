Главные выборы страны: сбор подписей, кандидаты, работа штабов Выразить свою поддержку приходят...

Главные выборы страны: сбор подписей, кандидаты, работа штабовВыразить свою поддержку приходят семьями. Во Владимирской области собрано уже свыше 5 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на высший пост страны. Поставить свою подпись в поддержку действующего главы государства можно до конца января. Слово Александру СыпченкоВ региональном штабе поддержки выдвижения Владимира Путина многолюдно даже в январские праздники. Волонтеры собирают и обрабатывают более 100 подписей ежедневно. Поддержать курс, которым идёт страна, приходят целыми семьями.Маргарита Текегалиева:- Абсолютно все понятно и ничего сложного нет. Все дружелюбные, все хорошо объяснили, абсолютно хорошие люди с добрыми глазами.Процедура - стандартная и занимает меньше минуты. Подписной лист необходимо заполнить собственноручно. Для этого необходим только паспорт.Ярослав Хатунцев, волонтёр:- В листах имеются ячейки и за эти ячейки не должна заходить ручка. Подписывается исключительно синей и некоторые графы подписываются человеком, который оставляет подпись, а некоторые должны подписываться человеком, который их собирает.Жители нашего региона активно включились в процесс. Первые 5 тысяч собранных подписей от Владимирской области сегодня отправляют в центральный штаб. Затем их доставят в Центризбирком.Екатерина Рудковская, руководитель аппарата Владимирского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":- Активно принимает участие и молодежь. Молодое поколение активно приходит, оставляет свои подписи, выражают слова надежды и благодарности.Пункты сбора подписей работают во всех крупных торговых центрах области. Там установлены специальные стойки. Отдать свой голос до конца января можно и в самом Штабе поддержки выдвижения Владимира Путина на высший должностной пост страны.Мария Никитина, руководитель аппарата избирательного штаба:- В сборе подписей и приема наказов принимают активное участие волонтеры. Это представители различных волонтерских организаций. Это и Доброштаб, и Молодая гвардия и волонтеры ОНФ, они на своей площадке организуют этот процесс.Все подписные листы заверяют доверенные лица Владимира Путина. В их числе- Мария Платанюк. Сегодня сплоченность важна как никогда, уверена Мария.Мария Платанюк, доверенное лицо Владимира Путина, сопредседатель регионального штаба в поддержку выдвижения Владимира Путина:- Сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина сейчас активно проходит по всей стране и это действительно символ той самой широкой народной поддержки. Очень активно в сбор подписей включилась и Владимирская область, и я искренне хочу поблагодарить своих земляков за активную гражданскую позицию.Главные выборы страны пройдут уже 17 марта. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано уже более полумиллиона подписей в поддержку кандидата.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"Напомним, участниками мартовских выборов Президента станут 11 человек. Их них- трое самовыдвиженцев. 8 кандидатов - представители политических партий.И сегодня, как сообщает официальный телеграм-канал ЦИКа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки уполномоченных представителей политической партии Коммунисты России, выдвинувшей кандидата на выборы Президента Российской Федерации. Кандидату Сергею Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей избирателей.В поддержку выдвижения кандидата политической партией необходимо собрать от ста до 105 тысяч подписей. Представители других политических сил также включаются в президентскую кампанию. Так, выдвиженцем от партии "Новые люди" стал Владислав Даванков, заместитель председателя Госдумы. Начал работу сайт кандидата. Как сообщает региональное отделение партии "Новые люди", на ресурсе уже больше десяти тысяч регистраций. Приходят заявки на открытие штабов. В российских регионах они заработают в январе.