Врач-офтальмолог с 14-летним стажем Виктор Борзых дал семь инструкций людям, которые регулярно работают за компьютером и тем самым портят зрение.

Врач-офтальмолог с 14-летним стажем Виктор Борзых дал семь инструкций людям, которые регулярно работают за компьютером и тем самым портят зрение.Компьютер и мобильные устройства сажают зрение. Этотнеутешительный факт доказан учеными. Что же делать заядлым пользователямсоцсетей и тем людям, чья работа связана с длительным нахождением передмонитором компьютера? Снизить вред здоровью и уменьшить нагрузку на глазапоможет следование простым профилактическим правилам.1. Соблюдайте световой факторВ помещении, где находится рабочее место, должен бытьхороший свет. При этом следует избегать ярких ламп и лучше использоватьосвещение без желтизны и синевы. Так нагрузка на глаза будет меньше.2. Давайте глазамотдых"Во время работы за компьютером время от времени отрывайтесьот монитора, – советует офтальмохирург Виктор Борзых. – Устраивайте раз вполчаса небольшие передышки для глаз. Можно смотреть в окно или вдаль напредметы, расположенные в комнате. Небольшие паузы помогут устранить зрительныйдискомфорт. Хорошо снимает напряжение сорганов зрения нехитрая гимнастика, например, можно поводить глазами покругу, закрыть их или поморгать".Фото: photorevolution/www.globallookpress.com3. Настройте мониторОбеспечьте на дисплее компьютера соответствие яркости иконтрастности в соответствии с вашими потребностями. Оптимальными настройками длявас станут такие, при которых глаза не будут уставать. Можно настроить монитор спомощью листа бумаги А4. Для этого нужно расположить его рядом с дисплеем, а наэкране открыть белый фон. Снижать яркость экрана нужно до тех пор, пока белыйфон по яркости не станет таким же, как бумага.4. Используйтеантибликовый фильтрЧтобы избежать повышенной зрительной утомляемости следуетиспользовать специальный фильтр, снижающий блеск дисплея. Устройство фиксируется на монитор, уменьшаяколичество бликов, оно помогает минимизировать вред от длительной работы закомпьютером. Вместо фильтра можно поставить рядом с компьютером лампурассеянного света.5. Моргайте!Во время работы за компьютером наши глаза сильно устают. Следовательно,нагрузка на органы зрения возрастает. "Чтобы не допустить возникновения сухостиглаз и снижения зрения, постарайтесь какможно чаще моргать, – рекомендует офтальмолог Виктор Борзых. – Во время моргания поверхность глаза очищаетсяи увлажняется".Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE /www.globallookpress.com6. Работайте вкомфортеКомфортная рабочая среда – это не только залог хорошегонастроения, но и важный фактор для сохранения здоровья глаз на долгие годы. Рабочееместо должно быть удобным и эргономичным. Монитор лучше поставить на уровне глаз, а кресло выбрать крепкое и удобное для спины.7. Больше отдыхайте!На выходных стоит уделить себе особое внимание. Постарайтесьне пользоваться компьютером и мобильнымиустройствами. Лучше потратьте свободное время на прогулку в парке, встречу сродными или выполните физические упражнения. Например, баскетбол и теннисспособствуют тренировке мышц глаз, так как во время игры нужно стараться попастьмячом в одну точку.ПроходитеобследованиеВрач-офтальмолог Виктор Борзых советует проходитьобязательное медицинское обследование и показываться офтальмологу не режеодного раза в год. По мнению доктора,важно следить за своим зрением и недопускать появления неприятных симптомов. "Берегите глаза! Такие признаки, какболь в глазах или резкое ухудшение зрения –весомый повод обратиться к офтальмологу".