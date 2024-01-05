На просторах интернета очень сильно участились случаи мошенничества в сфере туризма. Мошенники создают поддельные страницы отелей, туроператоров и турагентов, чтобы обмануть доверчивых туристов и завладеть их деньгами. Как обезопасить себя при бронировании тура, чтобы не отдать деньги лжетурагентам и не лишиться долгожданного отпуска, рассказала руководитель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

На просторах интернета очень сильно участились случаи мошенничества в сфере туризма. Мошенники создают поддельные страницы отелей, туроператоров и турагентов, чтобы обмануть доверчивых туристов и завладеть их деньгами. Как обезопасить себя при бронировании тура, чтобы не отдать деньги лжетурагентам и не лишиться долгожданного отпуска, рассказала руководитель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.Прежде чем заключить договор с туроператором или турагентством и перевести денежные средства за тур, вы должны внимательно все перепроверить. В настоящий момент есть огромное количество государственных регуляторов, которые помогут в проверить турагентство и туроператора.Убедитесь, что посредник, у которого вы приобретаете тур являются официальными и имеют необходимые лицензии. Эту информацию можно проверить на сайте Ростуризма.Требуйте договор. Договор должен быть оформлен в письменной форме и содержать все существенные условия договора, в том числе: название и адрес туроператора или турагентства, название и маршрут тура, стоимость тура, порядок оплаты, права и обязанности сторон, ответственность сторон, стоять синяя печать, подпись.Оплачивайте тур на расчетный счет туроператора или турагентства. Ни в коем случае не переводите деньги на карту физического лица.Требуйте кассовый чек. Чек – это ваша безопасность, он является подтверждением оплаты и основанием для возврата денежных средств в случае отмены тура.Проверяйте номер бронирования. С 15 ноября в Российской Федерации официально запустился сервис "Электронная путевка" — это государственный сайт, куда туроператоры на законных основаниях обязаны передавать все данные о вашей поездке. После оплаты тура вы в праве запросить и получить от туроператора или турагентства номер бронирования. Введите этот номер на сайте, чтобы убедиться, что бронирование действительно существует.Фото: из личного архива Екатерины ФишбейнВот несколько дополнительных советов, которые помогут вам обезопасить себя от мошенников.Не доверяйте слишком заманчивым предложениям. Если цена на тур слишком низкая, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество.Будьте осторожны с отзывами в Интернете. Лжетурагенты могут оставлять поддельные отзывы, чтобы создать видимость надежности.Если вы сомневаетесь в честности туроператора или турагентства, лучше откажитесь от сотрудничества с ними.Придерживаясь этих простых правил, вы сможете обезопасить себя от мошенников и избежать проблем при бронировании тура.