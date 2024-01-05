Советы нутрициолога Елены Башкировой для восстановления питания и физической активности после январских выходных.

Советы нутрициолога Елены Башкировой для восстановления питания и физической активности после январских выходных.Праздники подходят к концу, салаты доедены, шампанское допито – пора возвращаться к привычному режиму. А это не так уж и просто. Нутрициолог Елена Башкирова в материале интернет-издания рассказала, как не не нужно возвращаться к обычному рациону после новогодних выходных.По словам Башкировой, перемены в активности и питании в праздничные выходные – это большой стресс для организма. И возвращаться к привычной жизни после обилия деликатесов и тяжелой пищи не стоит. Нутрициолог рекомендует возвращаться в режим постепенно.Сначала нужно проанализировать, какие привычки в новогодние праздники были забыты. Не нужно ограничивать себя и садиться на диету. Куда полезнее питаться три раза в день без перекусов. Активность тоже нужно увеличивать постепенно – можно начать с небольшой прогулки в парке или с зарядки.Фото: freepik/@pvproductionsА если вы во время новогодних каникул разрешили себе спать до обеда, не нужно резко ставить будильник на 6 утра. Постепенно сокращайте время сна, чтобы вход в режим был комфортным.Праздничные дни – это время, когда мы позволяем себе все. И если дать себе возможность плавно возвращаться к привычному рациону и активности, то никакого вреда и стресса для организма не будет.