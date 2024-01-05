Как оценили владимирцы новую отечественную комедию Холоп-2?
Долгожданное возвращение. В большой...
Как оценили владимирцы новую отечественную комедию "Холоп-2"?
Долгожданное возвращение. В большой прокат вышла вторая часть одной из самых кассовых отечественных комедий. "Холоп-2" - новая история взросления и перевоспитания от режиссера Клима Шипенко. Как оценили фильм владимирцы?
- Дочь федеральной чиновницы совершила наезд на летнее кафе.
Наглая, избалованная мажорка. Катю не пугает даже тюрьма. А значит пора действовать по старой проверенной схеме. Сделать человека из одного неуправляемого представителя "золотой молодежи".
- Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем нового человека.
В первой части "Холопа" сына богатого бизнесмена Гришу заставляют поверить, что он вернулся во времена крепостного права. История необычного перевоспитания очень полюбилась зрителю, картина стала одной из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. И вот первого января, при поддержке телеканала "Россия", в прокат вышла вторая часть. Теперь в руках у жестокого помещика окажется беспредельщица Катя. Уже прошедший через испытание временем Гриша знает, с чего начать...
- Вешать не будем! мы ее сожжем.
- Там были такие очень крутые спецэффекты. Кино очень классное.
- Обычно дубль хуже, чем первая. Но эта лучше, чем первая. И если кто-то не смотрел, я советую посмотреть.
Картина объединяет в себе то, что полюбилось поклонникам "Холопа" с первой части (юмор, любовь), и совершенно новые киноприемы. Добавятся, например, эпичные сцены сражений 1812-го года.
- Чудесный, прекрасный фильм. Никакого негатива. Радости было много. Охлобыстина я вообще обожаю.
- Мы окружим нашу Золушку крайне токсичными персонажами.
Актерский состав - звездный. Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова. И красавец Милош Бикович...
- Простите-с. Дороги ни к черту-с...
Чем не принц-спаситель? Сработает ли его план? И как далеко на этот раз зайдут сценаристы-воспитатели? За ответами приходите в кинотеатр. Все вместе. Комедия об укрощении строптивой в крепостную эпоху - картина семейная.
- Помогите! ты куда? топиться.
Кристина Иванова, Анастасия Сахарова, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир"