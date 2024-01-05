Как оценили владимирцы новую отечественную комедию Холоп-2? Долгожданное возвращение. В большой...

Как оценили владимирцы новую отечественную комедию "Холоп-2"?Долгожданное возвращение. В большой прокат вышла вторая часть одной из самых кассовых отечественных комедий. "Холоп-2" - новая история взросления и перевоспитания от режиссера Клима Шипенко. Как оценили фильм владимирцы?- Дочь федеральной чиновницы совершила наезд на летнее кафе.Наглая, избалованная мажорка. Катю не пугает даже тюрьма. А значит пора действовать по старой проверенной схеме. Сделать человека из одного неуправляемого представителя "золотой молодежи".- Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем нового человека.В первой части "Холопа" сына богатого бизнесмена Гришу заставляют поверить, что он вернулся во времена крепостного права. История необычного перевоспитания очень полюбилась зрителю, картина стала одной из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. И вот первого января, при поддержке телеканала "Россия", в прокат вышла вторая часть. Теперь в руках у жестокого помещика окажется беспредельщица Катя. Уже прошедший через испытание временем Гриша знает, с чего начать...- Вешать не будем! мы ее сожжем.- Там были такие очень крутые спецэффекты. Кино очень классное.- Обычно дубль хуже, чем первая. Но эта лучше, чем первая. И если кто-то не смотрел, я советую посмотреть.Картина объединяет в себе то, что полюбилось поклонникам "Холопа" с первой части (юмор, любовь), и совершенно новые киноприемы. Добавятся, например, эпичные сцены сражений 1812-го года.- Чудесный, прекрасный фильм. Никакого негатива. Радости было много. Охлобыстина я вообще обожаю.- Мы окружим нашу Золушку крайне токсичными персонажами.Актерский состав - звездный. Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова. И красавец Милош Бикович...- Простите-с. Дороги ни к черту-с...Чем не принц-спаситель? Сработает ли его план? И как далеко на этот раз зайдут сценаристы-воспитатели? За ответами приходите в кинотеатр. Все вместе. Комедия об укрощении строптивой в крепостную эпоху - картина семейная.- Помогите! ты куда? топиться.Кристина Иванова, Анастасия Сахарова, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир"