Рассказываем, что надеть, чтобы не замерзнуть и выглядеть красиво.

Рассказываем, что надеть, чтобы не замерзнуть и выглядеть красиво.Длинные январские выходные – отличное время для встреч с близкими и друзьями и веселых зимних прогулок. Но что надеть? Ведь холод может испортить планы и повлиять на иммунитет.Шерстяные колготки под штанами и объемный свитер не спасают, к тому же двигаться в таком "обмундировании" неудобно и тяжело.Но решение есть! , важно подойти к выбору одежды правильно. Стилист Лена Червова поделилась советами о том, как выглядеть стильно и не замерзнуть на зимней прогулке.Она рекомендует выбирать многослойность. Это поможет сохранить тепло. К тому же использование нескольких слоев в одежде сейчас очень актуально. Продумывая образ, лучше начать с верхней одежды. Она должна быть достаточно просторной и свободной, чтобы вместить в себя все слои одежды. Пуховик, дубленка или утепленное пальто подойдут идеально. Стилист раскрыла секрет: чтобы верхняя одежда сидела более свободно и комфортно, лучше выбирать ее на 1-2 размера больше.Фото: freepik/@freepikКогда верхняя одежда выбрана, нужно составить базу. Первым слоем стилист советует надеть хлопковую футболку, затем объемный свитер или худи с капюшоном. Брюки лучше выбирать со свободным кроем, под них можно надеть термобелье.А что надеть на ноги? Лена Червова рекомендует выбрать угги на широкой платформе. Они будут сохранять ноги в тепле. А шапка, перчатки и объемный шарф дополнят образ и не дадут замерзнуть во время прогулки.