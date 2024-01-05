Начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко рассказала, как должен...

Начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко рассказала, как должен оплачиваться "рабочий" выходнойВ наступившем году владимирцев ждут три шестидневные рабочие недели и почти месяц праздничных выходных. Точнее - 28 дней с учетом новогодних каникул. По статистике, минимум каждый пятый россиянин вынужден работать в праздники. Как это регламентируется и как должен оплачиваться "рабочий" выходной?В интервью "Вестям" рассказала начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко.