Начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко рассказала, как должен...
Начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко рассказала, как должен оплачиваться "рабочий" выходной
В наступившем году владимирцев ждут три шестидневные рабочие недели и почти месяц праздничных выходных. Точнее - 28 дней с учетом новогодних каникул. По статистике, минимум каждый пятый россиянин вынужден работать в праздники. Как это регламентируется и как должен оплачиваться "рабочий" выходной?
В интервью "Вестям" рассказала начальник отдела государственной трудовой инспекции Светлана Бойко.