Об итогах прошедшего года рассказали в Управлении Роспотребнадзора Владимирской области.

За 2023 год от отравления алкоголем умерли 199 владимирцев. Об итогах прошедшего года рассказали в Управлении Роспотребнадзора Владимирской области.В больницу после употребления некачественного спирта попали 309 человек, выжила из которых только треть. Кстати, среди общего числа 19 отравившихся были школьниками.Травятся, в основном, безработные мужчины. Количество слабого пола в 4,1 раз меньше, чем количество другого. Безработных – 53,1%, пенсионеров – 21,4%. А самые, так скажем, подверженные отравлению муниципалитеты – Ковров, Гусь-Хрустальный и сам Владимир.Такие люди, по данным Роспотребнадзора, в основном травятся этиловым спиртом, суррогатом алкоголя и метанолом.