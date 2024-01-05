Пассажирам застрявшего под Владимиром поезда компенсируют стоимость проезда Напомним, что...

Пассажирам "застрявшего" под Владимиром поезда компенсируют стоимость проездаНапомним, что скоростной электропоезд «Ласточка», следовавшей из Нижнего Новгорода в Москву застрял в ночь с 3-го на 4-е января в районе станции Петушки Владимирской области.Поезд прибыл с опозданием на 2,5 часа. Исходя из этого, пассажирам полностью компенсируют стоимость проезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)."АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") возместит стоимость билетов пассажирам поезда №707 Нижний Новгород - Москва, который в связи с технической неисправностью пришел с опозданием на 2 часа 34 минуты", - говорится в сообщении.Как заверили в пресс-службе, все пассажиры будут проинформированы ФПК о способах получения компенсации."3 января в 20:40 на перегоне Второво - Владимир (Владимирская область) по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" №707 сообщением Нижний Новгород - Москва. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На станции Петушки пассажиров пересадили в исправные вагоны. В 23:38 поезд совершил повторную вынужденную остановку на станции Лефортово в Москве. На конечную станцию он прибыл с опозданием 2 часа 34 минуты", - пояснили в МЖД.Фото: официальная страница ТГ-канала РЖД