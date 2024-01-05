Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина вручены в...

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина вручены в центральном избирательном штабеКак сообщается на сайте Владимира Путина, удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Николай Ваганов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова», академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, летчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин, руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина.Во Владимирской области доверенными лицами Владимира Путина на выборах 2024 года являются Президент Торгово - Промышленной Палаты региона Иван Аксёнов, журналист и общественник Мария Платанюк, Герой России, полковник спецназа ГРУ, ветеран войны в Афганистане Владимир Ковтун. Они занимают должности сопредседателей регионального избирательного штаба Владимира Путина.Фото: putin2024.ru