Первый заместитель губернатора Александр Ремига исполнил мечту Виолетты Никитиной из Владимира...

Первый заместитель губернатора Александр Ремига исполнил мечту Виолетты Никитиной из ВладимираСокровенные мечты детей продолжают сбываться. Всероссийская акция "Елка желаний" продолжается.- Виолетта, город Владимир, мечтает об умной колонке. Тук-тук.- Здравствуйте. Заходите.На этот раз зимним волшебником стал первый заместитель губернатора Александр Ремига.Виолетта Никитина долго мечтала о таком подарке. И на память о знакомстве, подарила исполнителю своего желания красивый рисунок.