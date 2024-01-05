Александр Авдеев также принял участие в разрешении конфликта с вывозом мусора.

Прокуратура взялась за снежные завалы в Селивановском районе. Александр Авдеев также принял участие в разрешении конфликта с вывозом мусора.Так, после прокурорских рейдов выяснилось, что из-за плохой очистки от снега подъездов к мусорным площадкам мусор и копится. Как высказались прокуроры, УК обязаны чистить придомовые территории и проезды, а главы муниципалитетов в свою очередь обязаны следить за «управляшками». Сейчас в отношении всех глав муниципальных образований заведены уголовные дела.