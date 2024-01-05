С 10 января 2024 года в городах Владимирской области вырастет стоимость проезда в общественном...

С 10 января 2024 года в городах Владимирской области вырастет стоимость проезда в общественном транспортеМинистерство цен и тарифов установило максимальные цены на билеты в автобусах и троллейбусах для всех населённых пунктов, где они есть, кроме Владимира. Соответствующее постановление было подписано 7 декабря 2023 года.В постановлениях об установлении предельных тарифов сказано, что муниципальные власти сами должны определиться со стоимостью проезда на своих территориях учитывая платежеспособность населения и качество перевозок. Уточним, цена не может быть выше предельного тарифа. При этом, указывают в министерстве, муниципалитеты могут направлять субсидии перевозчикам на возмещение убытков.Публикуем изменения тарифов по каждому городу:Александров. Было — 25 рублей, стало — 27 рублей.Вязники. Было — 25 рублей, стало — 28 рублей.Гороховец. Было — 27 рублей, стало — 30 рублей.Гусь-Хрустальный. Было — 27 рублей, стало — 29 рублей.Городищи. Было — 24 рубля, стало — 27 рублей.Камешково. Было — 54 рубля, стало — 55 рублей.Киржач. Было — 28 рублей, стало — 31 рубль.Ковров (автобусы). Было — 26 рублей, стало — 31 рубль.Ковров (троллейбусы). Было — 29 рублей, стало — 33 рубля.Кольчугино. Было — 29 рублей, стало — 32 рубля.Лакинск. Было — 31 рубль, стало — 35 рублей.Меленки. Было — 34 рубля, стало — 36 рублей.Муром. Было — 23 рубля, стало — 26 рублей.Петушки. Было — 26 рублей, стало — 28 рублей.Покров. Было — 27 рублей, стало — 28 рублей.Радужный. Было — 33 рубля, стало — 35 рублей.Собинка. Было — 31 рубль, стало — 35 рублей.Струнино. Было — 23 рубля, стало — 25 рублей.Суздаль. Было — 27 рублей, стало — 30 рублей.Фото: freepik.com