С 10 января 2024 года в городах Владимирской области вырастет стоимость проезда в общественном...
С 10 января 2024 года в городах Владимирской области вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Министерство цен и тарифов установило максимальные цены на билеты в автобусах и троллейбусах для всех населённых пунктов, где они есть, кроме Владимира. Соответствующее постановление было подписано 7 декабря 2023 года.
В постановлениях об установлении предельных тарифов сказано, что муниципальные власти сами должны определиться со стоимостью проезда на своих территориях учитывая платежеспособность населения и качество перевозок. Уточним, цена не может быть выше предельного тарифа. При этом, указывают в министерстве, муниципалитеты могут направлять субсидии перевозчикам на возмещение убытков.
Публикуем изменения тарифов по каждому городу:
Александров. Было — 25 рублей, стало — 27 рублей.
Вязники. Было — 25 рублей, стало — 28 рублей.
Гороховец. Было — 27 рублей, стало — 30 рублей.
Гусь-Хрустальный. Было — 27 рублей, стало — 29 рублей.
Городищи. Было — 24 рубля, стало — 27 рублей.
Камешково. Было — 54 рубля, стало — 55 рублей.
Киржач. Было — 28 рублей, стало — 31 рубль.
Ковров (автобусы). Было — 26 рублей, стало — 31 рубль.
Ковров (троллейбусы). Было — 29 рублей, стало — 33 рубля.
Кольчугино. Было — 29 рублей, стало — 32 рубля.
Лакинск. Было — 31 рубль, стало — 35 рублей.
Меленки. Было — 34 рубля, стало — 36 рублей.
Муром. Было — 23 рубля, стало — 26 рублей.
Петушки. Было — 26 рублей, стало — 28 рублей.
Покров. Было — 27 рублей, стало — 28 рублей.
Радужный. Было — 33 рубля, стало — 35 рублей.
Собинка. Было — 31 рубль, стало — 35 рублей.
Струнино. Было — 23 рубля, стало — 25 рублей.
Суздаль. Было — 27 рублей, стало — 30 рублей.
Фото: freepik.com