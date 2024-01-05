О том, как себя чувствует артист, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

О том, как себя чувствует артист, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.Юрий Соломин – выдающийся советский актер, который знаменит многими своими персонажами в кино и театре. Его роль трактирщика Эмиля в “Обыкновенном чуде” любима многими зрителями до сих пор.Народный артист Советского Союза Юрий Соломин госпитализирован с начала ноября. Ему диагностировали инсульт. Новый год 88-летний худрук Малого театра встретил на больничной койке и сейчас все еще находится на лечении.В конце осени прошлого года появилась информация, что артиста перевели из реанимации в обычную палату. Директор Малого театра Тамара Михайлова поделилась информацией о состоянии здоровья Соломина на сегодняшний день. По ее словам, медики оценивают его состояние как стабильное. Он уже чувствует себя лучше и, скорее всего, в ближайшее время вернется домой.Юрий Соломин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com"После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы", – добавила Михайлова.Напомним, в начале ноября Юрий Соломин потерял сознание прямо в своем дворе. Его экстренно госпитализировали с диагнозом “ишемический инсульт”. В течение нескольких месяцев врачи помогали художественному руководителю Малого театра нормализовать состояние и восстановиться. Поклонники артиста с нетерпением ждут его выздоровления.