Усиленный режим работы: во Владимирской области резко увеличилось количество пожаров За...

"Усиленный режим работы": во Владимирской области резко увеличилось количество пожаровЗа новогодние праздники произошло уже 55. Зафиксировано 9 случаев гибели людей, трое получили травмы. Минувшей ночью спасатели тушили жилой дом в центре Владимира и склад в Сновицах.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- По состоянию на пятое число, мы отмечаем рост числа пожаров более чем на 30 процентов. Сегодня главное управление, органы власти работают в усиленном режиме, обращаются ко всем жителям, гостям области обратить внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в быту.Сотрудники МЧС перешли на усиленный вариант несения службы и призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности: следить за состоянием печей и электроприборов, не оставлять детей без присмотра.При возникновении возгорания - незамедлительно звонить по номеру "101" с мобильного и "01" с городского телефонов.