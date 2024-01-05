В Гусь-Хрустальном руководители управляющих компаний привлечены к административной ответственности...

В Гусь-Хрустальном руководители управляющих компаний привлечены к административной ответственности за несвоевременную уборку снегаГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка качества своевременной уборки придомовых территорий от снега и наледи. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ТСЖ «Кристалл» осуществляет управление многоквартирным домом № 17 по ул. Чайковского в городе Гусь-Хрустальный.Как выяснилось, управляющей организацией обязанность своевременной уборки снега с дворовой территории не исполняется. А именно: тротуар, входные группы, прилегающие к ним территории не очищены от снега; не произведена их обработка противогололедными материалами."В отношении виновного лица заместителем межрайонного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном абз. 1 п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» - нарушение муниципальных правил благоустройства", - пояснили в ведомстве.Аналогичные нарушения выявлены на дворовых территориях ТСЖ «Заря», ТСЖ «Кварц», ТСЖ «Надежда-2», ТСЖ «Текстильщик», ТСН «Терем», на основании постановлений прокурора виновным лицам назначено наказание в виде административных штрафов.Дворовые территории приведены в надлежащее состояние.Фото: пресс-служба областной прокуратуры