Утки, живущие в пруду парка «К истокам» в городе Кольчугино, тоже прочувствовали на себе всю тяжесть жизни в мороз. Водоем замерз и птицы остались без возможности передвигаться по воде. Чтобы

Утки, живущие в пруду парка «К истокам» в городе Кольчугино, тоже прочувствовали на себе всю тяжесть жизни в мороз. Водоем замерз и птицы остались без возможности передвигаться по воде. Чтобы помочь уткам, была организована спасательная операция, сообщили в пресс-службе правительства области. Специалисты Управления благоустройства и сотрудники Гражданской защиты администрации Кольчугинского района выезжали к пруду, чтобы