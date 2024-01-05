В Кольчугино суд обязал администрацию оборудовать угольную котельную газоочистной установкой В мае...

В Кольчугино суд обязал администрацию оборудовать угольную котельную газоочистной установкойВ мае 2023 года Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Были выявлены нарушения при эксплуатации котельной, расположенной в поселке Большевик Кольчугинского района.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, указанный объект работает на угле и является стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Кроме того, котельная не оснащена газоочистной установкой, что приводит к загрязнению окружающей среды. Соответственно несёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.Указанное явилось основанием для обращения прокурора в суд.Суд удовлетворил исковое заявление Владимирского природоохранного прокурора и обязал администрацию Кольчугинского района оборудовать котельную установкой для очистки дымовых газов.Решение суда в законную силу не вступило.Устранении нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.Фото: freepik.com