В Кольчугино суд обязал администрацию оборудовать угольную котельную газоочистной установкой
В мае...
В Кольчугино суд обязал администрацию оборудовать угольную котельную газоочистной установкой
В мае 2023 года Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Были выявлены нарушения при эксплуатации котельной, расположенной в поселке Большевик Кольчугинского района.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, указанный объект работает на угле и является стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Кроме того, котельная не оснащена газоочистной установкой, что приводит к загрязнению окружающей среды. Соответственно несёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.
Указанное явилось основанием для обращения прокурора в суд.
Суд удовлетворил исковое заявление Владимирского природоохранного прокурора и обязал администрацию Кольчугинского района оборудовать котельную установкой для очистки дымовых газов.
Решение суда в законную силу не вступило.
Устранении нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.
Фото: freepik.com